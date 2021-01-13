В середине января украинцы отмечают Старый Новый год. Традиция праздновать Старый Новый год в Украине идет от расхождения юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и григорианского календаря – того, по которому сейчас живет практически весь мир. Каковы история, традиции и приметы этого праздника – читайте в нашем материале.

Старый Новый год – это особый дополнительный праздник, который отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.

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История праздника

Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому. Интересно то, что традиции празднования Старого Нового года немного больше, чем 100 лет.



История: Старый Новый год

До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, которая давно перешла на григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом Совнаркома был совершен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – стал старым Новым годом.

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Традиции Старого Нового года

Как уже известно, дата Старого Нового года совпадает с датой прадзника святого Василия. Издавна, в этот день было принято просыпаться на рассвете и засевать зерном дома соседей и знакомых. "Засевать" могли только парни и считалось, если на Старый Новый год в дом придет много засевальников, то год у хозяев будет очень удачным.

Традиции Старого Нового года – засевание

Вечер накануне Старого Нового года называют Маланкой или Щедрым вечером. Он имеет такое название из-за того, что блюда в гостях должны быть непостными. На Маланку принято делать богатый стол, где главным блюдом является щедрая кутья. Также 13 января проводятся веселые гуляния с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.



Традиции Старого Нового года: щедрование

По обычаю, на Старый Новый год вся семья должна собраться за праздничным столом только в чистой светлой одежде, что символизирует обновление, уход всего старого и плохого в прошлое. Члены семьи веселятся, поют песни, в которых прославляют Бога. Еще одной традицией на Старый Новый год является просить прощения у своих близких и людей, которых вы могли обидеть. Верят, что это поможет наладить и укрепить отношения в следующем году.

Популярным обычаем среди молодых девушек на Старый Новый год является гадание. После ужина они красиво наряжаются, приглашают подруг и вместе гадают на судьбу и замужество. Также, на Старый Новый год молодежь поет обрядовые песни – щедровки. Группы юношей и девушек ходят по домам, славят Бога и за это получают от хозяев угощение или деньги.

Стоит отметить, что среди древних украинских обычаев на Старый Новый год видное место занимают те, которые связаны со сватовством. Только 13 января те парни, которые ранее получили отказ от любимой девушки, могли снова попробовать посвататься. Свататься на Маланки можно и впервые, ведь считается, что если согласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой пары будет щедрой и радостной.

Народные приметы на Старый Новый год