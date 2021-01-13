Щедрование и засевание считаются одними из древнейших украинских обычаев. Группы юношей и девушек 13 и 14 января ходят по домам и прославляют Иисуса Христа. Однако, эти две традиции имеют свои правила, которых нужно придерживаться. Как правильно засевать и щедровать – читайте в материале.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год, традиция встречи которого возникла в результате перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Кроме того, Старый Новый год совпадает с важными христианскими датами – днем ​​преподобной Мелании и днем ​​Василия Великого.

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Принято, что в день преподобной Мелании, или Меланки (13 января) девушки одеваются в лучшие платки и идут по домам петь щедривки – величальные песни, в которых желают благосостояния семьи и богатого урожая. Зато ребята на рассвете 14 января стучат в дома и засевают хозяевам различными видами круп, чаще пшеницей. Считается, если в дом на Старый Новый год приедет много молодых ребят-посевальщиков, то весь следующий год будет удачным и очень богатым.

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Как правильно засевать на Старый Новый год

По правилу, засевать начинают с самого утра 14 января, то есть после наступления Старого Нового года. Это делают исключительно мальчики. Рано утром они ходят по домам, поют засевальные песни или рассказывают поздравления и щедро рассыпают зерно.



Как правильно засевать на Старый Новый Год

С зерном, кстати, также связано строгое правило – его нужно заготавливать заранее и нельзя разбрасывать голыми руками. Поэтому, посевальщики всегда должны иметь при себе перчатки. Хозяева же дома или двора, согласно традиции, должны угощать посевальщиков сладостями и различными вкусностями. Это обещало им благосостояние и удачу в новом году. Интересным и малоизвестным фактом является то, что нельзя одаривать ребят-посевальщиков деньгами, ведь верят, что так и из дома убежит финансовая стабильность.

Также, важно, чтобы засевать ребята начинали именно из родного дома, а потом уже отправлялись к своим крестным родителям, знакомым и незнакомым людям. Одним из самых больших запретов при засевании для хозяев является выметать зерно. Оно должно пролежать как минимум до захода солнца, а то и до следующего дня. Иначе, это будет знаменовать потерю положительной энергии и счастья, которые принесли посевальщики.

Как правильно щедровать 13 января

С традицией щедрования тоже связано немало правил. Первое из них – это то, что щедровать нужно с наступлением темноты. Считается, что именно на Щедрый вечер нечистые силы начинают сильно "свирепствовать", а щедривки взамен выступают оберегом хозяев, их домов и обладают способностью отпугивать нечисть.



Как правильно щедровать 13 января

По обычаю, щедровать должны девушки, но это правило не такое категоричное как, например, для засевания, поэтому ребята также могут присоединяться к чествованию этой традиции. Принято, что перед началом щедривки у хозяина дома обязательно нужно спросить разрешения на щедрование.

Особенность, которую тоже надо учитывать – это то, что каждая из щедривок должна заканчиваться пожеланиями здоровья и благополучия жителям дома. После исполнения щедривки и праздничных поздравлений, хозяева приглашают щедровальщиков к столу или дают им сладости с собой. Чтобы действо щедрования было веселее – принято переодеваться в различные костюмы животных. Традиционно, щедровальщики переодеваются в медведя, волка или козу.