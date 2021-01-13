Щедрування й засівання вважаються одними із найдавніших українських звичаїв. Гурти юнаків і дівчат 13 й 14 січня ходять домівками і прославляють Ісуса Христа. Проте ці дві традиції мають свої правила, яких треба дотримуватись. Як правильно засівати і щедрувати – читайте у матеріалі.

У ніч з 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік, традиція зустрічі якого виникла в результаті переходу з Юліанського на Григоріанський календар. Крім того, Старий Новий рік збігається з важливими християнськими датами – днем преподобної Меланії та днем Василя Великого.

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Заведено, що в день преподобної Меланії, або Меланки (13 січня) дівчата вбираються у найкращі хустки і йдуть хатами співати щедрівок – величальних пісень, у яких бажають добробуту сім'ї й багатого врожаю. Натомість хлопці вдосвіта 14 січня стукають в оселі й засівають господарям різноманітними видами круп, частіше пшеницею. Вважається, якщо в домівку на Старий Новий рік завітає багато молодих хлопців-посівальників, то весь наступний рік буде вдалим і дуже багатим.

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Як правильно посівати на Старий Новий рік

За правилом, посівати починають від самого ранку 14 січня, тобто після настання Старого Нового року. Це роблять виключно хлопчики. Рано-вранці вони ходять домівками, співають посівальні пісні або розповідають віншування й щедро розсипають зерно.



Як правильно посівати на Старий Новий Рік

Із зерном, до речі, також пов'язане суворе правило – його потрібно заготовляти завчасно й не можна розкидати голими руками. Тому, посівальники завжди мають мати при собі рукавички. Господарі ж будинку або двору, згідно з традицією, мають пригощати посівальників солодощами й різноманітними смаколиками. Це обіцяло їм добробут та удачу в новому році. Цікавим і маловідомим фактом є те, що не можна обдаровувати хлопців-посівальників грішми, адже, вірять, що так і з дому втече фінансова стабільність.

Також, важливим є те, щоб посівати хлопці починали саме з рідного дому, а потім вже відправлялися до своїх хрещених батьків, знайомих і незнайомих людей. Одною із найбільших заборон при посіванні для господарів є вимітати зерно. Воно має пролежати як мінімум до заходу сонця, а то і до наступного дня. Інакше, це знаменуватиме втрату позитивної енергії і щастя, що їх принесли посівальники.

Як правильно щедрувати 13 січня

З традицією щедрування теж зв'язано чимало правил. Перше з них – це те, що щедрувати потрібно із настанням темряви. Вважається, що саме на Щедрий вечір нечисті сили починають сильно "лютувати", а щедрівки натомість виступають оберегом господарів, їх будинків й мають здатність відлякувати нечисть.



Як правильно щедрувати 13 січня

За звичаєм, щедрувати мають дівчата, але це правило не таке категоричне як, наприклад, для посівання, тому хлопці також можуть приєднуватись до вшанування цієї традиції. Прийнято, що перед початком щедрівки у господаря будинку обов'язково потрібно запитати дозволу на щедрування.

Особливість, яку теж треба враховувати – це те, що кожна з щедрівок має закінчуватись побажаннями здоров'я і добробуту мешканцям будинку. Після виконання щедрівок і святкових віншувань, господарі запрошують щедрувальників до столу або дають їм солодощі з собою. Аби дійство щедрування було веселішим – заведено перевдягатись у різноманітні костюми тварин. Традиційно, щедрівники переодягаються у ведмедя, вовка чи козу.