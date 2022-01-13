Именины сегодня празднует Мелания.

Актуально Щедрый вечер-2022: традиции, как встречают Старый Новый Год в Украине

Приметы 13 января

  • 13 января падает снег – лето будет урожайным, если же в этот день теплая погода, то летом будет дождливо.
  • Ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
  • Иней обильно укрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
  • Оттепель на Меланку – лето будет теплым.

Что нельзя делать 13 января

  • Существует суеверие, что на Щедрый вечер запрещено одалживать деньги. Так можно было избавиться финансовой стабильности и достатка.
  • Избегайте ссор и конфликтов.