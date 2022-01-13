Іменини сьогодні святкує Меланія.
Актуально Щедрий вечір-2022: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні
Прикмети 13 січня
- 13 січня падає сніг – літо буде врожайним, якщо ж цього дня тепла погода, то влітку дощитиме.
- Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.
- Іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.
- Відлига на Меланки – літо буде теплим.
Що не можна робити 13 січня
- Існує забобон, що на Щедрий вечір заборонено зичити гроші. Так можна було позбутись фінансової стабільності й достатку.
- Уникайте сварок і конфліктів.