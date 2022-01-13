Іменини сьогодні святкує Меланія.

Актуально Щедрий вечір-2022: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні

Прикмети 13 січня

  • 13 січня падає сніг – літо буде врожайним, якщо ж цього дня тепла погода, то влітку дощитиме.
  • Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.
  • Іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.
  • Відлига на Меланки – літо буде теплим.

Що не можна робити 13 січня

  • Існує забобон, що на Щедрий вечір заборонено зичити гроші. Так можна було позбутись фінансової стабільності й достатку.
  • Уникайте сварок і конфліктів.