13 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

13 января 2022 , 08:27
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Источник:

24 канал

13 января чтят память святой Мелании и празднуют Щедрый вечер. В этот день хозяйки старательно готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрым.

Именины сегодня празднует Мелания.

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Приметы 13 января

  • 13 января падает снег – лето будет урожайным, если же в этот день теплая погода, то летом будет дождливо.
  • Ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
  • Иней обильно укрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
  • Оттепель на Меланку – лето будет теплым.

Что нельзя делать 13 января

  • Существует суеверие, что на Щедрый вечер запрещено одалживать деньги. Так можно было избавиться финансовой стабильности и достатка.
  • Избегайте ссор и конфликтов.
Автор: Андріана Будиш