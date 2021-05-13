Именины сегодня отмечает Яков.

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Приметы 13 мая

  • Яркий восход солнца означает, что лето будет жарким.
  • День 13 мая солнечный и без осадков, то таким будет и лето.
  • Если накануне ночь теплая и звездная, то урожай будет богатым.
  • Если дождливая погода, то ближайшую неделю будет холодно и влажно.

13 травня Теплого Якова
13 мая отмечают день Теплого Якова

Что нельзя делать 13 мая

  • Согласно традициям, в этот день заканчивались все сватовства и начиналась подготовка к свадьбам.
  • Не стоит 13 мая отправляться в дальний путь. Верили, что в этот день к людям "цепляются" болезни.
  • Не ссорьтесь ни с кем и не злословьте.