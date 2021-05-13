Іменини сьогодні відзначає Яків.
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Прикмети 13 травня
- Яскравий схід сонця означає, що літо буде спекотним.
- День 13 травня сонячний та без опадів, то таким буде і літо.
- Якщо напередодні ніч тепла та зоряна, то врожай буде багатим.
- Якщо дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.
13 травня відзначають день Теплого Якова
Що не можна робити 13 травня
- Згідно з традиціями, цього дня завершувались усі сватання і починалась підготовка до весіль.
- Не варто 13 травня вирушати у далеку дорогу. Вірили, що у цей день до людей "чіпляються" хвороби.
- Не сваріться ні з ким та не лихословте.