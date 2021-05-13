Іменини сьогодні відзначає Яків.

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Прикмети 13 травня

  • Яскравий схід сонця означає, що літо буде спекотним.
  • День 13 травня сонячний та без опадів, то таким буде і літо.
  • Якщо напередодні ніч тепла та зоряна, то врожай буде багатим.
  • Якщо дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.

13 травня Теплого Якова
13 травня відзначають день Теплого Якова

Що не можна робити 13 травня

  • Згідно з традиціями, цього дня завершувались усі сватання і починалась підготовка до весіль.
  • Не варто 13 травня вирушати у далеку дорогу. Вірили, що у цей день до людей "чіпляються" хвороби.
  • Не сваріться ні з ким та не лихословте.