13 марта православные верующие чествуют Василия Исповедника. По-другому святого также называют Василием-капельником. Считают, что с сегодняшнего дня будет все больше и больше тепла. Также, 13 марта отмечают Всемирный день сна.

Именины отмечают: Арсен (Арсений), Василий, Доминика, Кира. Также Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка Приметы на 13 марта Приметы утверждают, если на Василия выпить чай с сосновыми почками – ваше здоровье будет крепким на протяжении всей весны.

Если снег на крышах уже растаял – скоро начнется оттепель.

13 марта пошел дождь – лето будет погожим.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хорошую ловлю рыбы в августе и сентябре.

Пасмурная погода 13 марта – ночью ждите мороза.

Приметы 13 марта Что нельзя делать 13 марта Не стоит нынче ходить в гости. 13 марта благоприятным будет провести время дома с близкими.

Не делитесь на Василия секретами.