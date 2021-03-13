13 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
13 марта православные верующие чествуют Василия Исповедника. По-другому святого также называют Василием-капельником. Считают, что с сегодняшнего дня будет все больше и больше тепла. Также, 13 марта отмечают Всемирный день сна.
Источник:24 канал
Именины отмечают: Арсен (Арсений), Василий, Доминика, Кира.
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Приметы на 13 марта
- Приметы утверждают, если на Василия выпить чай с сосновыми почками – ваше здоровье будет крепким на протяжении всей весны.
- Если снег на крышах уже растаял – скоро начнется оттепель.
- 13 марта пошел дождь – лето будет погожим.
- Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хорошую ловлю рыбы в августе и сентябре.
- Пасмурная погода 13 марта – ночью ждите мороза.
Приметы 13 марта
Что нельзя делать 13 марта
- Не стоит нынче ходить в гости. 13 марта благоприятным будет провести время дома с близкими.
- Не делитесь на Василия секретами.
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