13 березня православні віряни вшановують Василя Сповідника. По-іншому святого також називають Василем-крапильником. Вважають, що відсьогодні буде все більше й більше тепла. Також, 13 березня відзначають Всесвітній день сну.

Іменини відзначають: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра. Також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка Прикмети на 13 березня Прикмети ствержують, якщо на Василя випити чай з сосновими бруньками – ваше здоров'я буде міцним протягом всієї весни.

Якщо сніг на дахах вже розтанув – скоро почнеться відлига.

13 березня пішов дощ – літо буде погожим.

Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним. Також можна очікувати на хорошу ловлю риби у серпні та вересні.

Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте на мороз.

Прикмети 13 березня Що не можна робити 13 березня Не варто нині ходити у гості. 13 березня сприятливим буде провести час удома з близькими.

Не діліться на Василя секретами.