Именины празднует Григорий.

Актуально Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени

Приметы 13 октября

  • На липе и березе до этого времени не осталось листьев – год будет легким, и наоборот, если листья еще видно, то зима будет холодной.
  • Белка до 13 октября поменяла мех – зима будет мягкой и не холодной.
  • Зима также будет суровой, если много орехов, а грибов – нет.

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Что нельзя делать 13 октября

  • Сегодня ни с кем не обменивайтесь вещами.
  • Не отходите далеко за пределы дома 13 октября.
  • Не ругайтесь.