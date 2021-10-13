Іменини святкує Григорій.

Актуально Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Прикмети 13 жовтня

  • На липі й березі до цього часу не залишилось листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде холодною.
  • Білка до 13 жовтня змінила хутро – зима буде м'якою і неморозною.
  • Зима також буде суворою, якщо багато горіхів, а грибів – немає.

13 жовтня яке свято
13 жовтня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 13 жовтня

  • Сьогодні ні з ким не обмінюйтеся речима.
  • Не відходьте далеко за межі дому 13 жовтня.
  • Не лайтеся.