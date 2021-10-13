13 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 октября 2021 , 08:19Читати новину українською
Источник:24 канал
13 октября православные христиане празднуют день святого Григория, который был родом из Парфии. Язычники сбросили Григория в глубокий ров из-за его религиозных убеждений. Во рву святой провел 15 лет пока его не освободили верующие.
Именины празднует Григорий.
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Приметы 13 октября
- На липе и березе до этого времени не осталось листьев – год будет легким, и наоборот, если листья еще видно, то зима будет холодной.
- Белка до 13 октября поменяла мех – зима будет мягкой и не холодной.
- Зима также будет суровой, если много орехов, а грибов – нет.
13 октября – какой праздник сегодня
Что нельзя делать 13 октября
- Сегодня ни с кем не обменивайтесь вещами.
- Не отходите далеко за пределы дома 13 октября.
- Не ругайтесь.