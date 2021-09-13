Именины сегодня празднует Геннадий.
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Приметы 13 сентября
- Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.
- Солнце светит 13 сентября – будет тепло.
- В этот день капает дождь – осадки затянутся на целую неделю.
- Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.
Что нельзя делать 13 сентября
- Не забывайте о своем ментальном благополучии. Займитесь любимым хобби или послушайте приятную музыку, чтобы отвлечься от суеты и тревоги.
- Не пытайтесь кого-то убедить 13 сентября. Лучше держать свое мнение при себе и делать так, как хорошо вам. В споре вы можете потратить много энергии и остаться ни с чем.