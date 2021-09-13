Именины сегодня празднует Геннадий.

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Приметы 13 сентября

  • Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.
  • Солнце светит 13 сентября – будет тепло.
  • В этот день капает дождь – осадки затянутся на целую неделю.
  • Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Что нельзя делать 13 сентября

  • Не забывайте о своем ментальном благополучии. Займитесь любимым хобби или послушайте приятную музыку, чтобы отвлечься от суеты и тревоги.
  • Не пытайтесь кого-то убедить 13 сентября. Лучше держать свое мнение при себе и делать так, как хорошо вам. В споре вы можете потратить много энергии и остаться ни с чем.