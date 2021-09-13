Іменини сьогодні святкує Геннадій.
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Прикмети 13 вересня
- Журавлі низько летять – до теплої і м'якої зими. Якщо вони летять високо – зима буде суворою і холодною.
- Сонце світить 13 вересня – буде тепло.
- Цього дня крапає дощ – опади затягнуться на цілий тиждень.
- Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.
Що не можна робити 13 вересня
- Не забувайте про своє ментальне благополуччя. Займіться улюбленим хобі чи послухайте приємну музику, аби відволіктися від метушні й тривоги.
- Не намагайтесь когось переконати 13 вересня. Краще тримати свою думку при собі й робити так, як добре вам. У суперечці ви можете витратити багато енергії й залишитись ні з чим.