Іменини сьогодні святкує Геннадій.

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Прикмети 13 вересня

  • Журавлі низько летять – до теплої і м'якої зими. Якщо вони летять високо – зима буде суворою і холодною.
  • Сонце світить 13 вересня – буде тепло.
  • Цього дня крапає дощ – опади затягнуться на цілий тиждень.
  • Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що не можна робити 13 вересня

  • Не забувайте про своє ментальне благополуччя. Займіться улюбленим хобі чи послухайте приємну музику, аби відволіктися від метушні й тривоги.
  • Не намагайтесь когось переконати 13 вересня. Краще тримати свою думку при собі й робити так, як добре вам. У суперечці ви можете витратити багато енергії й залишитись ні з чим.