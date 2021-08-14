Именины сегодня празднуют: Александр, Тимофей, Федор.

Кстати Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 14 августа

  • Дождь на Медовый Спас – лучше уж не сеять пшеницу, потому что не уродится.
  • Хорошая погода на Медовый Спас – урожай будет богатым.
  • Какая погода 14 августа – такая погода и 28 августа будет.
  • Пчелы гудят 14 августа – день будет погожим.

Прикмети 14 серпня
Приметы 14 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 14 августа

  • Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
  • Не стоит устраивать шумные вечеринки 14 августа. Проведите этот день в покое.
  • Не переедайте. В этот день желательно вообще отказаться от еды.