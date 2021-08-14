Именины сегодня празднуют: Александр, Тимофей, Федор.
Кстати Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Приметы 14 августа
- Дождь на Медовый Спас – лучше уж не сеять пшеницу, потому что не уродится.
- Хорошая погода на Медовый Спас – урожай будет богатым.
- Какая погода 14 августа – такая погода и 28 августа будет.
- Пчелы гудят 14 августа – день будет погожим.
Приметы 14 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 14 августа
- Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
- Не стоит устраивать шумные вечеринки 14 августа. Проведите этот день в покое.
- Не переедайте. В этот день желательно вообще отказаться от еды.