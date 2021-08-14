Іменини сьогодні святкують: Олександр, Тимофій, Федір.
До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 14 серпня
- Дощ на Медового Спаса – краще вже не сіяти пшеницю, бо не вродить.
- Гарна погода на Медового Спаса – врожай буде багатим.
- Яка погода 14 серпня – така погода й 28 серпня буде.
- Бджоли гудуть 14 серпня – день буде погожим.
Прикмети 14 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 14 серпня
- Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
- Не варто влаштовувати гучні вечірки 14 серпня. Проведіть цей день в спокої.
- Не переїдайте. Цього дня бажано узагалі відмовитись від їжі.