Іменини сьогодні святкують: Олександр, Тимофій, Федір.

До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Прикмети 14 серпня

  • Дощ на Медового Спаса – краще вже не сіяти пшеницю, бо не вродить.
  • Гарна погода на Медового Спаса – врожай буде багатим.
  • Яка погода 14 серпня – така погода й 28 серпня буде.
  • Бджоли гудуть 14 серпня – день буде погожим.

Прикмети 14 серпня
Прикмети 14 серпня / Фото Pexels

Що не можна робити 14 серпня

  • Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
  • Не варто влаштовувати гучні вечірки 14 серпня. Проведіть цей день в спокої.
  • Не переїдайте. Цього дня бажано узагалі відмовитись від їжі.