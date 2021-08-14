14 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 августа 2021 , 09:19
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Источник:

24 канал

14 августа украинцы празднуют Медовый Спас. Всего Спасов есть три, и каждый из них отличается от другого традициями и почитанием. Также 14 августа начинается Успенский пост. Что нельзя делать 14 августа – ищите в материале.

Именины сегодня празднуют: Александр, Тимофей, Федор.

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Приметы 14 августа

  • Дождь на Медовый Спас – лучше уж не сеять пшеницу, потому что не уродится.
  • Хорошая погода на Медовый Спас – урожай будет богатым.
  • Какая погода 14 августа  –  такая погода и 28 августа будет.
  • Пчелы гудят 14 августа – день будет погожим.


Приметы 14 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 14 августа

  • Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
  • Не стоит устраивать шумные вечеринки 14 августа. Проведите этот день в покое.
  • Не переедайте. В этот день желательно вообще отказаться от еды.
Автор: Андріана Будиш