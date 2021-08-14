14 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 августа 2021 , 09:19Читати новину українською
Источник:24 канал
14 августа украинцы празднуют Медовый Спас. Всего Спасов есть три, и каждый из них отличается от другого традициями и почитанием. Также 14 августа начинается Успенский пост. Что нельзя делать 14 августа – ищите в материале.
Именины сегодня празднуют: Александр, Тимофей, Федор.
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Приметы 14 августа
- Дождь на Медовый Спас – лучше уж не сеять пшеницу, потому что не уродится.
- Хорошая погода на Медовый Спас – урожай будет богатым.
- Какая погода 14 августа – такая погода и 28 августа будет.
- Пчелы гудят 14 августа – день будет погожим.
Приметы 14 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 14 августа
- Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
- Не стоит устраивать шумные вечеринки 14 августа. Проведите этот день в покое.
- Не переедайте. В этот день желательно вообще отказаться от еды.