Именины 14 июля празднует Демьян.
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Приметы 14 июля
- Звезды сильно мерцают 14 июля – на следующий день ждите грозы.
- Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.
- Западный ветер дует на Космы и Дамиана – будет дождь.
- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
- Птицы громко поют – ожидайте жару.
14 июля какой праздник / Фото Pinterest
Что нельзя делать 14 июля
- Если вам сегодня приснится хороший сон – никому о нем не рассказывайте. Считается, что сон, который приснился с 13 на 14 июля, является вещим. Исполнится он тогда, когда вы о нем забудете.
- Сегодня не совершайте спонтанных покупок.