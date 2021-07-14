Іменини 14 липня святкує Дем'ян.
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Прикмети 14 липня
- Зірки сильно мерехтять 14 липня – наступного дня чекайте грози.
- Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.
- Західний вітер дме на Косми і Даміана – буде дощ.
- На деревах з'явилося жовте листя – до ранньої осені.
- Птахи голосно співають – очікуйте на спеку.
14 липня яке свято / Фото Pinterest
Що не можна робити 14 липня
- Якщо вам сьогодні присниться хороший сон – нікому про нього не розповідайте. Вважається, що сон, який приснився з 13 на 14 липня, є віщим. Виповниться він тоді, коли ви про нього забудете.
- Сьогодні не робіть спонтанних покупок.