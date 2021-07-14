14 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 июля 2021 , 10:21
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Источник:

24 канал

14 июля чтят память братьев-близнецов Космы и Дамиана. Оба святых были врачами и получили от Господа дар исцелять душевные и телесные недуги молитвой. За такие чудеса Косму и Дамиана очень уважали.

Именины 14 июля празднует Демьян.

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Приметы 14 июля

  • Звезды сильно мерцают 14 июля – на следующий день ждите грозы.
  • Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.
  • Западный ветер дует на Космы и Дамиана – будет дождь.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Птицы громко поют – ожидайте жару.


14 июля какой праздник / Фото Pinterest

Что нельзя делать 14 июля

  • Если вам сегодня приснится хороший сон – никому о нем не рассказывайте. Считается, что сон, который приснился с 13 на 14 июля, является вещим. Исполнится он тогда, когда вы о нем забудете.
  • Сегодня не совершайте спонтанных покупок.
Автор: Квітослава Туз