День Ангела 14 января отмечает Василий.
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Приметы 14 января
- Снежит утром – весна будет поздней.
- Оттепель на Василия – ожидайте теплой и солнечной погоды.
- 14 января метель – будет хороший урожай орехов.
- Много инея – ждите хорошего урожая меда.
14 января празднуют день святого Василия
Что нельзя делать 14 января
- Не выметайте и не выбрасывайте зерно, с которым пришли посевальщики.
- Существует суеверие, что сегодня нельзя выносить мусор из дома, ведь так можно выбросить свое счастье.
- Ни в коем случае не ссорьтесь.