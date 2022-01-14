День Ангела 14 січня відзначає Василь.

До теми Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою

Прикмети 14 січня

  • Сніжить зранку – весна буде пізньою.
  • Відлига на Василя – очікуйте теплої і сонячної погоди.
  • 14 січня заметіль – буде гарний врожай горіхів.
  • Багато інею – чекайте хорошого врожаю меду.

14 січня прикмети що не можна робити
14 січня святкують день святого Василія

Що не можна робити 14 січня

  • Не вимітайте й не викидуйте зерно, з яким прийшли посівальники.
  • Існує забобон, що сьогодні не можна виносити сміття з дому, адже так можна викинути своє щастя.
  • У жодному разі не сваріться.