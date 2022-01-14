День Ангела 14 січня відзначає Василь.
До теми Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою
Прикмети 14 січня
- Сніжить зранку – весна буде пізньою.
- Відлига на Василя – очікуйте теплої і сонячної погоди.
- 14 січня заметіль – буде гарний врожай горіхів.
- Багато інею – чекайте хорошого врожаю меду.
14 січня святкують день святого Василія
Що не можна робити 14 січня
- Не вимітайте й не викидуйте зерно, з яким прийшли посівальники.
- Існує забобон, що сьогодні не можна виносити сміття з дому, адже так можна викинути своє щастя.
- У жодному разі не сваріться.