14 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

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14 января украинские верующие празднуют несколько праздников – Обрезание Господне, день святого Василия и первый день Нового года по старому стилю. Главной традицией этого дня является засевание. Мальчики ходят по домам людей и засевают хозяев зерном, чтобы призвать в их дом удачу и достаток.