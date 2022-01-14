14 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
14 января 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:24 канал
14 января украинские верующие празднуют несколько праздников – Обрезание Господне, день святого Василия и первый день Нового года по старому стилю. Главной традицией этого дня является засевание. Мальчики ходят по домам людей и засевают хозяев зерном, чтобы призвать в их дом удачу и достаток.
День Ангела 14 января отмечает Василий.
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Приметы 14 января
- Снежит утром – весна будет поздней.
- Оттепель на Василия – ожидайте теплой и солнечной погоды.
- 14 января метель – будет хороший урожай орехов.
- Много инея – ждите хорошего урожая меда.
14 января празднуют день святого Василия
Что нельзя делать 14 января
- Не выметайте и не выбрасывайте зерно, с которым пришли посевальщики.
- Существует суеверие, что сегодня нельзя выносить мусор из дома, ведь так можно выбросить свое счастье.
- Ни в коем случае не ссорьтесь.