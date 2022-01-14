14 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

14 января 2022 , 08:38
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Источник:

24 канал

14 января украинские верующие празднуют несколько праздников – Обрезание Господне, день святого Василия и первый день Нового года по старому стилю. Главной традицией этого дня является засевание. Мальчики ходят по домам людей и засевают хозяев зерном, чтобы призвать в их дом удачу и достаток.

День Ангела 14 января отмечает Василий.

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Приметы 14 января

  • Снежит утром – весна будет поздней.
  • Оттепель на Василия – ожидайте теплой и солнечной погоды.
  • 14 января метель – будет хороший урожай орехов.
  • Много инея – ждите хорошего урожая меда.

14 января празднуют день святого Василия

Что нельзя делать 14 января

  • Не выметайте и не выбрасывайте зерно, с которым пришли посевальщики.
  • Существует суеверие, что сегодня нельзя выносить мусор из дома, ведь так можно выбросить свое счастье.
  • Ни в коем случае не ссорьтесь.
Автор: Андріана Будиш