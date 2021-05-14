Именины сегодня празднуют: Ефим, Игнат, Макар.

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Приметы 14 мая

  • Если на Иеремия погожий день, то погода для засева пшеницы все последующие дни тоже будет хорошей.
  • Если на восходе солнца в небе нет облаков – лето будет жарким.
  • Муравьи на Иеремия суетятся в муравейнике – весь следующий месяц погода будет дождливой.
  • 14 мая пасмурный день – к морозной зиме.

Что нельзя делать 14 мая

  • Не сквернословьте нынче. Верят, что плохие слова хозяина негативно повлияют на его урожай.
  • Нельзя 14 мая давать в долг зерно, хлеб и семена – урожая не будет.
  • Не ссорьтесь ни с кем в этот день, чтобы счастье не сбежало из дома.