Именины сегодня празднуют: Ефим, Игнат, Макар.
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Приметы 14 мая
- Если на Иеремия погожий день, то погода для засева пшеницы все последующие дни тоже будет хорошей.
- Если на восходе солнца в небе нет облаков – лето будет жарким.
- Муравьи на Иеремия суетятся в муравейнике – весь следующий месяц погода будет дождливой.
- 14 мая пасмурный день – к морозной зиме.
Что нельзя делать 14 мая
- Не сквернословьте нынче. Верят, что плохие слова хозяина негативно повлияют на его урожай.
- Нельзя 14 мая давать в долг зерно, хлеб и семена – урожая не будет.
- Не ссорьтесь ни с кем в этот день, чтобы счастье не сбежало из дома.