Іменини сьогодні святкують: Юхим, Гнат, Макар.
Також читайте Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 14 травня
- Якщо на Єремія погожий день, то погода для засіву пшениці усі наступні дні теж буде гарною.
- Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде жарким.
- Мурахи на Єремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.
- 14 травня похмурий день – до морозної зими.
Що не можна робити 14 травня
- Не лихословте нині. Вірять, що погані слова господаря негативно вплинуть на його врожай.
- Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде.
- Не сваріться ні з ким у цей день, аби щастя не втекло з домівки.