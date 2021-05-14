Іменини сьогодні святкують: Юхим, Гнат, Макар.

Також читайте Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 14 травня

  • Якщо на Єремія погожий день, то погода для засіву пшениці усі наступні дні теж буде гарною.
  • Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде жарким.
  • Мурахи на Єремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.
  • 14 травня похмурий день – до морозної зими.

Що не можна робити 14 травня

  • Не лихословте нині. Вірять, що погані слова господаря негативно вплинуть на його врожай.
  • Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде.
  • Не сваріться ні з ким у цей день, аби щастя не втекло з домівки.