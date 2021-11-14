Именины сегодня празднуют Демьян и Кузьма.

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Приметы 14 ноября

  • Выпал снег 14 ноября – весной будут наводнения.
  • Наступили "кузьминки" – об осени поминки.
  • 14 ноября листья остаются на дереве, в следующем году будет мороз.
  • Птицы суетятся – холод придет.

Что нельзя делать 14 ноября

  • Если вам сегодня захочется сделать себе подарок или отдохнуть от рутины – не запрещайте себе этого.
  • Не создавайте конфликтные ситуации.
  • Не унывайте из-за неудач.