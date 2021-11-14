14 ноября празднуют день чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Близнецы-братья Кузьма и Демьян, родом из Малой Азии, были образованными и талантливыми врачами, покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей, физиков и парикмахеров.