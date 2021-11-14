Іменини сьогодні святкують Дем'ян та Кузьма.
Читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Прикмети 14 листопада
- Випав сніг 14 листопада – весною будуть повені.
- Настали "кузьминки" – про осінь поминки.
- 14 листопада листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
- Птахи метушаться – холод прийде.
Що не можна робити 14 листопада
- Якщо вам сьогодні захочеться зробити собі подарунок чи відпочити від рутини – не забороняйте собі цього.
- Не створюйте конфліктні ситуації.
- Не сумуйте через невдачі.