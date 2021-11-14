Іменини сьогодні святкують Дем'ян та Кузьма.

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Прикмети 14 листопада

  • Випав сніг 14 листопада – весною будуть повені.
  • Настали "кузьминки" – про осінь поминки.
  • 14 листопада листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
  • Птахи метушаться – холод прийде.

Що не можна робити 14 листопада

  • Якщо вам сьогодні захочеться зробити собі подарунок чи відпочити від рутини – не забороняйте собі цього.
  • Не створюйте конфліктні ситуації.
  • Не сумуйте через невдачі.