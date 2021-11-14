14 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 ноября 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:24 канал
14 ноября празднуют день чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Близнецы-братья Кузьма и Демьян, родом из Малой Азии, были образованными и талантливыми врачами, покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей, физиков и парикмахеров.
Именины сегодня празднуют Демьян и Кузьма.
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Приметы 14 ноября
- Выпал снег 14 ноября – весной будут наводнения.
- Наступили "кузьминки" – об осени поминки.
- 14 ноября листья остаются на дереве, в следующем году будет мороз.
- Птицы суетятся – холод придет.
Что нельзя делать 14 ноября
- Если вам сегодня захочется сделать себе подарок или отдохнуть от рутины – не запрещайте себе этого.
- Не создавайте конфликтные ситуации.
- Не унывайте из-за неудач.