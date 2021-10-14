День Ангела сегодня празднуют: Алексей, Вера, Георгий, Иван и Михаил.
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Приметы 14 октября
- Журавли улетели – зима будет ранней.
- Если в этот день выпал снег, то зима будет снежной и морозной.
- Какая погода на Покров – такой будет и вся зима.
- Если в этот день не будет снега, то и Рождество также будет бесснежным.
- Согласно приметам, если на Покров сыграть свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.
Что нельзя делать 14 октября
- Сегодня нельзя тяжело работать.
- Нельзя одалживать денег на Покров.
- Не ругайтесь и будьте вежливыми.