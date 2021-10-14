День Ангела сьогодні святкують: Олексій, Віра, Георгій, Іван та Михайло.
Читайте Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені
Прикмети 14 жовтня
- Журавлі відлетіли – зима буде ранньою.
- Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.
- Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.
- Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.
- Згідно з прикметами, якщо на Покрову зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.
Що не можна робити 14 жовтня
- Сьогодні не можна важко працювати.
- Не можна зичити грошей на Покрову.
- Не лайтесь і будьте ввічливими.