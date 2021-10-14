14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 октября 2021 , 08:20
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Источник:

24 канал

14 октября православная церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Матерь Божья считается покровительницей и защитницей украинского народа. В этот день к Пречистой Марии молятся и просят ее небесной защиты.

День Ангела сегодня празднуют: Алексей, Вера, Георгий, Иван и Михаил.

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Приметы 14 октября

  • Журавли улетели – зима будет ранней.
  • Если в этот день выпал снег, то зима будет снежной и морозной.
  • Какая погода на Покров – такой будет и вся зима.
  • Если в этот день не будет снега, то и Рождество также будет бесснежным.
  • Согласно приметам, если на Покров сыграть свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать 14 октября

  • Сегодня нельзя тяжело работать.
  • Нельзя одалживать денег на Покров.
  • Не ругайтесь и будьте вежливыми.
Автор: Андріана Будиш