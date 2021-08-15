Именины 15 августа празднует Степан.

К слову Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 15 августа

Люди верили, какой погода будет на Стефана, таким будет и сентябрь.

Лягушки громко квакают – ждите ливня.

Луна 15 августа из-за туч светит – на следующий день будет ветрено.



Какие приметы 15 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 15 августа