Именины 15 августа празднует Степан.

К слову Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 15 августа

  • Люди верили, какой погода будет на Стефана, таким будет и сентябрь.
  • Лягушки громко квакают – ждите ливня.
  • Луна 15 августа из-за туч светит – на следующий день будет ветрено.

15 серпня прикмети
Какие приметы 15 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 15 августа

  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Наши предки верили, что в этот день не следовало бы выходить на поле, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Не стоит сегодня решать проблемы, касающиеся финансов.