Именины 15 августа празднует Степан.
К слову Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Приметы 15 августа
- Люди верили, какой погода будет на Стефана, таким будет и сентябрь.
- Лягушки громко квакают – ждите ливня.
- Луна 15 августа из-за туч светит – на следующий день будет ветрено.
Какие приметы 15 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 15 августа
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Наши предки верили, что в этот день не следовало бы выходить на поле, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не стоит сегодня решать проблемы, касающиеся финансов.