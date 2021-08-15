Іменини 15 серпня святкує Степан.
До слова Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 15 серпня
- Люди вірили, якою погода буде на Степана, то таким буде і вересень.
- Жаби голосно квакають – чекайте на зливу.
- Місяць 15 серпня з-за хмар світить – наступного дня буде вітряно.
Які прикмети 15 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 15 серпня
- Не сваріться ні з ким.
- Наші предки вірили, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати на себе біду.
- Не варто сьогодні вирішувати проблеми, які стосуються фінансів.