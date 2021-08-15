Іменини 15 серпня святкує Степан.

До слова Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Прикмети 15 серпня

  • Люди вірили, якою погода буде на Степана, то таким буде і вересень.
  • Жаби голосно квакають – чекайте на зливу.
  • Місяць 15 серпня з-за хмар світить – наступного дня буде вітряно.

15 серпня прикмети
Які прикмети 15 серпня / Фото Pexels

Що не можна робити 15 серпня

  • Не сваріться ні з ким.
  • Наші предки вірили, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати на себе біду.
  • Не варто сьогодні вирішувати проблеми, які стосуються фінансів.