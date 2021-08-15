15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 августа 2021 , 09:16Читати новину українською
Источник:24 канал
15 августа православная церковь чтит память Стефана Первомученика. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных.
Именины 15 августа празднует Степан.
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Приметы 15 августа
- Люди верили, какой погода будет на Стефана, таким будет и сентябрь.
- Лягушки громко квакают – ждите ливня.
- Луна 15 августа из-за туч светит – на следующий день будет ветрено.
Какие приметы 15 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 15 августа
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Наши предки верили, что в этот день не следовало бы выходить на поле, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не стоит сегодня решать проблемы, касающиеся финансов.