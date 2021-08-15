15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 августа 2021 , 09:16
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Источник:

24 канал

15 августа православная церковь чтит память Стефана Первомученика. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных.

Именины 15 августа празднует Степан.

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Приметы 15 августа

  • Люди верили, какой погода будет на Стефана, таким будет и сентябрь.
  • Лягушки громко квакают – ждите ливня.
  • Луна 15 августа из-за туч светит – на следующий день будет ветрено.


Какие приметы 15 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 15 августа

  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Наши предки верили, что в этот день не следовало бы выходить на поле, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Не стоит сегодня решать проблемы, касающиеся финансов.
Автор: Андріана Будиш