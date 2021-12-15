Именины 15 декабря отмечают Маргарита, Борис и Матвей.

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Приметы 15 декабря

  • Ночью месяц тучи заслоняют – будет метель.
  • Много снега нападало – следующий год будет урожайным.
  • Ночью хорошо видны мерцающие звезды – ждите мороза.

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15 декабря – праздник пророка Аввакума

Что нельзя делать 15 декабря

  • Не планируйте много дел. Для начала разберитесь с теми задачами, которые необходимо решить незамедлительно.
  • Старайтесь не обижаться на людей.
  • Не забывайте учиться. Самосовершенствование – это путь к успеху.