Іменини 15 грудня святкують Маргарита, Борис та Матвій.

Читайте Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Прикмети 15 грудня

  • Вночі місяць хмари заступають – буде хурделиця.
  • Багато снігу нападало – наступний рік буде врожайним.
  • Уночі добре видно зорі, які мерехтять – чекайте морозу.

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15 грудня – свято пророка Авакума

Що не можна робити 15 грудня

  • Не плануйте багато справ. Для початку розберіться з тими завданнями, які потрібно вирішити негайно.
  • Намагайтесь не ображатись на людей.
  • Не забувайте вчитись. Самовдосконалення – це шлях до успіху.