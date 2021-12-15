Іменини 15 грудня святкують Маргарита, Борис та Матвій.
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Прикмети 15 грудня
- Вночі місяць хмари заступають – буде хурделиця.
- Багато снігу нападало – наступний рік буде врожайним.
- Уночі добре видно зорі, які мерехтять – чекайте морозу.
15 грудня – свято пророка Авакума
Що не можна робити 15 грудня
- Не плануйте багато справ. Для початку розберіться з тими завданнями, які потрібно вирішити негайно.
- Намагайтесь не ображатись на людей.
- Не забувайте вчитись. Самовдосконалення – це шлях до успіху.