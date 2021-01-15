15 января – какой сегодня праздник и что можно и нельзя делать в этот день
15 января христиане отмечают день памяти святого Сильвестра. Сильвестр был римским епископом и много проповедовал. Язычники унижали и преследовали святого за то, что он хоронил убитых мучеников.
Именины сегодня празднуют: Сильвестр, Марк, Сергей.
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Приметы
- 15 января морозный день – вскоре придет оттепель.
- На Сильвестра вблизи домов летает сорока – стоит готовиться к метели.
- Если вечером 15 января облачно, то погода резко изменится в ближайшие дни.
- Если утром слышно пение петухов – ожидайте потепления.
Что нельзя делать 15 января
- Считается, что на Сильвестра нельзя есть какие-либо мясные продукты, а особенно птицу. Приметы говорят, что нужно воздержаться от мясных блюд, чтобы из дома не улетело счастье.
- В этот день нельзя покупать веревки – такая покупка может привести к беде в семье.
- В этот день нужно быть очень осторожным со своими словами – не сквернословьте и не говорите лишнего.
Что можно делать 15 января
- Сегодня рекомендуется заключать браки. По поверью, если посвататься в этот день, то пара будет жить долго и счастливо.
- Верят, если в день 15 января протереть косяк заговоренной водой, то печали и болезни никогда не войдут в дом.
- Обычно, на Сильвестра девушки гадают, чтобы узнать, когда встретится любовь.
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