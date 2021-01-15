15 січня – яке сьогодні свято та що можна і не можна робити в цей день
15 січня християни відзначають день пам'яті святого Сильвестра. Сильвестр був римським єпископом й багато проповідував. Язичники принижували та переслідували святого за те, що він ховав вбитих мучеників.
Іменини сьогодні святкують: Сильвестр, Марк, Сергій.
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Прикмети
- 15 січня морозний день – незабаром прийде відлига.
- На Сильвестра поблизу будинків літає сорока – варто готуватись до заметілі.
- Якщо ввечері 15 січня хмарно, то погода різко зміниться у найближчі дні.
- Якщо вранці чути спів півнів – очікуйте потепління.
Що не можна робити 15 січня
- Вважається, що на Сильвестра не можна їсти будь-які м'ясні продукти, а особливо птицю. Прикмети говорять, що треба утриматись від м'ясних страв, аби з дому не полетіло щастя.
- Цього дня не можна купувати мотузки – така покупка може призвести до біди у родині.
- У цей день потрібно бути дуже обережним зі своїми словами – не лихословте і не говоріть зайвого.
Що можна робити 15 січня
- Сьогодні рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, якщо посвататися цього дня, то пара буде жити довго і щасливо.
- Вірять, якщо в день 15 січня протерти одвірок заговореною водою, то печалі і хвороби ніколи не увійдуть до оселі.
- Зазвичай, на Сильвестра дівчата ворожать, аби взнати, коли зустріти кохання.
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