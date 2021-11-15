День Ангела 15 ноября празднует Маркиян.
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Приметы 15 ноября
- Снегири кричат – скоро морозы наступят.
- Синицы беспокойно летают – к снегопаду.
- Небо тучи затянули – к оттепели.
- Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Что нельзя делать 15 ноября
- Если вам сегодня что-то поручили или попросили выполнить какое-то задание – не откладывайте это на потом, а сделайте сразу.
- Не верьте сплетням.
- 15 ноября лучше избегать людных мест.