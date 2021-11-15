День Ангела 15 листопада святкує Маркіян.

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Прикмети 15 листопада

  • Снігурі кричать – скоро морози настануть.
  • Синиці неспокійно літають – до снігопаду.
  • Небо хмари затягнули – до відлиги.
  • Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Що не можна робити 15 листопада

  • Якщо вам сьогодні щось доручили чи попросили виконати якесь завдання – не відкладайте це на потім, а зробіть одразу.
  • Не вірте пліткам.
  • 15 листопада краще уникати людних місць.