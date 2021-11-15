День Ангела 15 листопада святкує Маркіян.
Читайте Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку
Прикмети 15 листопада
- Снігурі кричать – скоро морози настануть.
- Синиці неспокійно літають – до снігопаду.
- Небо хмари затягнули – до відлиги.
- Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.
Що не можна робити 15 листопада
- Якщо вам сьогодні щось доручили чи попросили виконати якесь завдання – не відкладайте це на потім, а зробіть одразу.
- Не вірте пліткам.
- 15 листопада краще уникати людних місць.