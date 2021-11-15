15 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 ноября 2021 , 08:16
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Источник:

24 канал

15 ноября в народном календаре чтят память святых Акиндина, Пигаса и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство.

День Ангела 15 ноября празднует Маркиян.

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Приметы 15 ноября

  • Снегири кричат – скоро морозы наступят.
  • Синицы беспокойно летают – к снегопаду.
  • Небо тучи затянули – к оттепели.
  • Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Что нельзя делать 15 ноября

  • Если вам сегодня что-то поручили или попросили выполнить какое-то задание – не откладывайте это на потом, а сделайте сразу.
  • Не верьте сплетням.
  • 15 ноября лучше избегать людных мест.
Автор: Андріана Будиш