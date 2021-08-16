Именины сегодня празднует Антон.

Кстати Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 16 августа

  • Если на Антония дождит – непогода затянется на несколько дней.
  • Сильный ветер 16 августа – зимой выпадет много снега.
  • Верили, что по погоде на день Антония можно определить каким будет октябрь.

Что нельзя делать 16 августа

  • В народе верят, что 16 августа не стоит подметать дом, ведь можно вымести из него все благополучие.
  • Не ругайтесь.
  • В этот день не тратьте много средств.
  • Лучше избегать шумных гуляний 16 августа.
  • Не курите и не употребляйте алкоголь.