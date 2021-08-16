Именины сегодня празднует Антон.
Кстати Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Приметы 16 августа
- Если на Антония дождит – непогода затянется на несколько дней.
- Сильный ветер 16 августа – зимой выпадет много снега.
- Верили, что по погоде на день Антония можно определить каким будет октябрь.
Что нельзя делать 16 августа
- В народе верят, что 16 августа не стоит подметать дом, ведь можно вымести из него все благополучие.
- Не ругайтесь.
- В этот день не тратьте много средств.
- Лучше избегать шумных гуляний 16 августа.
- Не курите и не употребляйте алкоголь.