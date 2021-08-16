Іменини сьогодні святкує Антон.
До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 16 серпня
- Якщо на Антонія дощить – негода затягнеться на декілька днів.
- Сильний вітер 16 серпня – узимку випаде багато снігу.
- Вірили, що за погодою на день Антонія можна визначити яким буде жовтень.
Що не можна робити 16 серпня
- У народі вірять, що 16 серпня не варто підмітати оселю, адже можна вимести з неї усе благополуччя.
- Не лайтеся.
- Цього дня не витрачайте багато коштів.
- Краще уникати гучних гулянь 16 серпня.
- Не паліть і не вживайте алкоголь.