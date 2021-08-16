Іменини сьогодні святкує Антон.

До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Прикмети 16 серпня

  • Якщо на Антонія дощить – негода затягнеться на декілька днів.
  • Сильний вітер 16 серпня – узимку випаде багато снігу.
  • Вірили, що за погодою на день Антонія можна визначити яким буде жовтень.

Що не можна робити 16 серпня

  • У народі вірять, що 16 серпня не варто підмітати оселю, адже можна вимести з неї усе благополуччя.
  • Не лайтеся.
  • Цього дня не витрачайте багато коштів.
  • Краще уникати гучних гулянь 16 серпня.
  • Не паліть і не вживайте алкоголь.