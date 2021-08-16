16 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 августа 2021 , 08:42Читати новину українською
Источник:24 канал
16 августа церковь отмечает день святого Антония Римлянина, который был чудотворцем. Святой Антоний осиротел в 19 лет, раздал все имущество бедным и постригся в монахи. Что нельзя делать 16 августа читайте далее.
Именины сегодня празднует Антон.
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Приметы 16 августа
- Если на Антония дождит – непогода затянется на несколько дней.
- Сильный ветер 16 августа – зимой выпадет много снега.
- Верили, что по погоде на день Антония можно определить каким будет октябрь.
Что нельзя делать 16 августа
- В народе верят, что 16 августа не стоит подметать дом, ведь можно вымести из него все благополучие.
- Не ругайтесь.
- В этот день не тратьте много средств.
- Лучше избегать шумных гуляний 16 августа.
- Не курите и не употребляйте алкоголь.