16 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 августа 2021 , 08:42
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Источник:

24 канал

16 августа церковь отмечает день святого Антония Римлянина, который был чудотворцем. Святой Антоний осиротел в 19 лет, раздал все имущество бедным и постригся в монахи. Что нельзя делать 16 августа читайте далее.

Именины сегодня празднует Антон.

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Приметы 16 августа

  • Если на Антония дождит – непогода затянется на несколько дней.
  • Сильный ветер 16 августа – зимой выпадет много снега.
  • Верили, что по погоде на день Антония можно определить каким будет октябрь.

Что нельзя делать 16 августа

  • В народе верят, что 16 августа не стоит подметать дом, ведь можно вымести из него все благополучие.
  • Не ругайтесь.
  • В этот день не тратьте много средств.
  • Лучше избегать шумных гуляний 16 августа.
  • Не курите и не употребляйте алкоголь.
Автор: Андріана Будиш