После того, как новый правитель изгнал Иоанна из сана епископа, святой решил отделиться от человеческого сообщества и ушел в пустыню. В затворничестве Иоанн вовсе не видел людей и не говорил ни с кем целых четыре года, за что его и прозвали Молчальником.

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Приметы 16 декабря

Дрова трещат в печке – к морозу.

Звезды особенно ярки на Иоанна – на метель.

Мало снега – следующий год будет неурожайным.

Снег на талую землю ложится – жди неурожая.

16 декабря – праздник Иоанна Молчальника

Что нельзя делать 16 декабря