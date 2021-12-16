Після того, як новий правитель вигнав Іоанна з сану єпископа, святий вирішив відокремитись від людської спільноти й пішов у пустелю. У самітництві Іоанн зовсім не бачив людей і не говорив ні з ким цілих чотири роки, за що його і прозвали Мовчальником.
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Прикмети 16 грудня
- Дрова тріщать у грубці – до морозу.
- Зірки особливо яскраві на Іоанна – на віхолу.
- Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.
- Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю.
16 грудня – свято Іоанна Мовчальника
Що не можна робити 16 грудня
- Не утискайте своїх емоцій. Якщо ви відчуваєте злість, сум чи радість – не приховуйте їх. Якщо вас щось турбує – поговоріть із близькими про це, а якщо ж ви маєте гарні новини, то обов'язково розкажіть їх.