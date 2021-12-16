16 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 декабря 2021 , 08:20Читати новину українською
Источник:24 канал
16 декабря 2021 года украинские христиане отмечают день Иоанна Молчальника. После смерти родителей святой продал все имущество и раздал полученные деньги бедным. Будучи очень образованным, Иоанн служил епископом.
После того, как новый правитель изгнал Иоанна из сана епископа, святой решил отделиться от человеческого сообщества и ушел в пустыню. В затворничестве Иоанн вовсе не видел людей и не говорил ни с кем целых четыре года, за что его и прозвали Молчальником.
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Приметы 16 декабря
- Дрова трещат в печке – к морозу.
- Звезды особенно ярки на Иоанна – на метель.
- Мало снега – следующий год будет неурожайным.
- Снег на талую землю ложится – жди неурожая.
16 декабря – праздник Иоанна Молчальника
Что нельзя делать 16 декабря
- Не притесняйте своих эмоций. Если вы чувствуете злость, печаль или радость – не скрывайте их. Если вас что-то беспокоит – поговорите с близкими об этом, а если же вы имеете хорошие новости, то обязательно расскажите их.