День ангела празднуют Анна и Симеон.
К слову Масленица-2022 в Украине: когда праздновать вкусное и громкое событие
Приметы 16 февраля
- Птицы громко щебечут – скоро придет весна.
- Снегопад 16 февраля – лето будет дождливым.
- Лес шумит – будет оттепель.
- День На Анны и Симеона серый и пасмурный – ждите похолодания.
16 февраля – праздник сегодня
Что нельзя делать 16 февраля
- Существует суеверие, что сегодня нельзя долго спать. Иначе можно проспать все счастье.
- На Анны и Симеона запрещено кричать на детей и ссориться с ними.
- В народе верят, что в этот день нельзя одалживать деньги.
- Не ругайтесь.