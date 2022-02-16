День ангела празднуют Анна и Симеон.

К слову Масленица-2022 в Украине: когда праздновать вкусное и громкое событие

Приметы 16 февраля

  • Птицы громко щебечут – скоро придет весна.
  • Снегопад 16 февраля – лето будет дождливым.
  • Лес шумит – будет оттепель.
  • День На Анны и Симеона серый и пасмурный – ждите похолодания.

16 лютого яке свято
16 февраля – праздник сегодня

Что нельзя делать 16 февраля

  • Существует суеверие, что сегодня нельзя долго спать. Иначе можно проспать все счастье.
  • На Анны и Симеона запрещено кричать на детей и ссориться с ними.
  • В народе верят, что в этот день нельзя одалживать деньги.
  • Не ругайтесь.