Именины 16 июня празднуют Лукьян, Мария и Григорий.

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Приметы 16 июня

  • Северо-западный ветер предвещает дождливую погоду с туманами.
  • Туман утром стелется по земле – к солнечной погоде.
  • Грозы 16 июня означают плохой урожай.

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16 июнь какой праздник сегодня / Фото Википедия

Что нельзя делать 16 июня

  • 16 июня после захода солнца не стоит покидать дом. Верили, что в этот день к людям "цепляются" болезни.
  • Не злословьте и не кричите на других.
  • Наши предки считали, что на Лукиана нельзя рано ложиться спать. Во время долгого сна человек мог потерять свое здоровье.